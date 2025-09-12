Редовски: До стената сме

Утре, Балкан (Ботевград) приема едноименния тим на Костинброд. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Дойде време на преден план да излязат морално-волевите ни качества. В изключително тежко положение сме. Поредицата от лоши резултати ни притисна до стената. Няма накъде да отстъпваме повече. Време е да поставим точка на негативната серия. Знаем си възможностите и вярваме в тях. Наясно сме на какво се дължат слабите резултати. Привлякохме млади момчета и все още сме в процес на сработване на състава“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.