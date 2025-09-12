Андрей Андреев: С нетърпение очакваме именно такива двубои

Утре, вторият отбор на Септември (София) играе в Радомир с местния Струмска слава. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Очаквам изключително труден мач за нас. Негостоприемен терен, корав противник. Съперникът се е устремил към върха. С нетърпение очакваме именно такива двубои. Колкото е по-силен противника, толкова по-добре за нас. В такива тежки битки, младите ни футболисти ще трупат ценен опит. Нямаме притеснения. Излизаме да се надиграваме. Разбира се, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).