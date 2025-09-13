Хофенхайм спечели головото шоу с Унион (Берлин)

Хофенхайм постигна успех с 4:2 като гост на Унион (Берлин) в зрелищен двубой от третия кръг на Бундеслигата. Така тимът прекрати негативната си поредица от три загуби в мачовете си срещу този съперник.

Макар и в двубоя да бяха отбелязани цели шест гола, резултатът беше открит чак в добавеното време на първата част, когато Хофенхайм отбеляза не едно, а две попадения. Първо Андрей Крамарич беше точен от дузпа, свирена за фал на Леополд Куерфелд срещу Базумана Туре. Само две минути след това Фисник Аслани удвои преднината с удар с глава след центриране на Тим Лемперле.

Началото на второто полувреме донесе нови два гола. В 49-ата минута Илиас Анса се възползва от груба грешка на Оливер Бауман и намали изоставането на Унион, след като добута във вратата изпуснатата от вратаря топка. Две минути по-късно обаче дойде вторият гол на Аслани в срещата, след като нападателят се възползва от впечатляващ пробив на Туре и лошата намеса на противников защитник.

След това Том Роте беше този, който привлече вниманието върху себе си. Именно той върна едно попадение за домакините в 71-вата минута, но в 82-рата защитникът фаулира Лемперле в наказателното поле, заради което беше изгонен с директен червен картон. От последвалата дузпа пък именно Лемперле оформи крайния резултат.

Така Хофенхайм заема петото място в класирането със своите 6 точки, а Унион е на 13-ата позиция с 3 спечелени пункта.