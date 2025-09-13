Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Беатрис Чебет спечели и световна титла на 10 000 м.

Беатрис Чебет спечели и световна титла на 10 000 м.

  • 13 сеп 2025 | 19:40
  • 579
  • 0
Беатрис Чебет спечели и световна титла на 10 000 м.

Олимпийската шампионка и световна рекордьорка Беатрис Чебет спечели титлата в бягането на 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, като това е нейно първо отличие в шампионата на планетата. Кенийката бе най-бърза на дистанцията с 30:37.61 минути, като изпревари с повече от половин секунда италианката Надя Батоклети, а с бронзов медал остана Гудаф Чегай от Етиопия. Чебет ще се опита да повтори успеха си и в бягането на 5000 метра следващата събота.

Смесената щафета на САЩ спечели титлата на 4x400 метра за трети път от общо четири, откакто съществува дисциплината. Американците триумфираха през 2019 и 2023, но останаха само с бронз в домашното състезание в Юджийн през 2022. Фемке Бол помогна много за сребърния медал на Нидерландия в щафетата, а на подиума ще се качи и тимът на Белгия, завършил трети.

Американецът Райън Краузър направи впечатляващо постижение и след трите си златни олимпийски медала добави и световна титла в Токио в хвърлянето на гюле с резултат 22,34 метра.  32-годишният Краузър остави зад себе си мексиканеца Усиел Муньос с 21,97 м и италианеца Леонардо Фабри с 21,94. Толкова постигна е Том Уолш от Нова Зеландия, но Фабри направи по-добър втори опит.

По-рано през денят канадецът Еван Дънфи триумфира на 35 км спортно ходене пред бразилеца Кайо Бонфим и Хаято Кацуки от Япония.

В същата дисциплина при жените шампионка стана испанката Мария Перес, която изпревари Антонела Палмизано от Италия и Паула Милена Торес от Еквадор.

