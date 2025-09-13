Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински поздрави Рами Киуан за страхотното му представяне на Световното първенство. Той мотивира национала ни за предстоящия финал тази вечер от 22:45 часа с боксьора от Узбекистан Фазлидин Еркинбоев.

„Благодаря на Рами за страхотната емоция, която изживях в петък вечер. Направи цяла България горда с представянето си. Както той, така и Радослав Росенов, който изигра отличен мач с бразилеца Оливейра. Вярвам, че Рами е най-добрият в категорията и ще го покаже още веднъж довечера. След европейската титла миналата година, петото място на Олимпийските игри в Париж, сега финал на Световното първенство – това е резултат на постоянна и упорита работа“, заяви от Ливърпул Красимир Инински.

