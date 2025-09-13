Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

  • 13 сеп 2025 | 18:01
  • 137
  • 0
Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински поздрави Рами Киуан за страхотното му представяне на Световното първенство. Той мотивира национала ни за предстоящия финал тази вечер от 22:45 часа с боксьора от Узбекистан Фазлидин Еркинбоев.

Рами Киуан се протяга тази вечер към световно злато №10 в историята ни
Рами Киуан се протяга тази вечер към световно злато №10 в историята ни

„Благодаря на Рами за страхотната емоция, която изживях в петък вечер. Направи цяла България горда с представянето си. Както той, така и Радослав Росенов, който изигра отличен мач с бразилеца Оливейра. Вярвам, че Рами е най-добрият в категорията и ще го покаже още веднъж довечера. След европейската титла миналата година, петото място на Олимпийските игри в Париж, сега финал на Световното първенство – това е резултат на постоянна и упорита работа“, заяви от Ливърпул Красимир Инински.

Красимир Инински похвали националите ни по бокс
Красимир Инински похвали националите ни по бокс
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Семи Шилт за Sportal.bg: България и SENSHI развиват прекрасно кикбокса

Семи Шилт за Sportal.bg: България и SENSHI развиват прекрасно кикбокса

  • 13 сеп 2025 | 14:51
  • 897
  • 0
Легендата Анди Зауер пред Sportal.bg: В турнири като SENSHI Grand Prix те "наказват" за победа

Легендата Анди Зауер пред Sportal.bg: В турнири като SENSHI Grand Prix те "наказват" за победа

  • 13 сеп 2025 | 14:48
  • 786
  • 0
Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА

Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА

  • 13 сеп 2025 | 14:05
  • 1173
  • 0
Бонуси по 100 000 долара в подгряващите срещи на Канело-Крауфорд

Бонуси по 100 000 долара в подгряващите срещи на Канело-Крауфорд

  • 13 сеп 2025 | 13:57
  • 525
  • 0
Терънс Крaуфорд и Канело Алварес заковаха по 75.9 кг. на кантара

Терънс Крaуфорд и Канело Алварес заковаха по 75.9 кг. на кантара

  • 13 сеп 2025 | 13:46
  • 1306
  • 0
Йоел Ромеро унищожи съперника си с брутален нокаут в своя дебют в BKFC

Йоел Ромеро унищожи съперника си с брутален нокаут в своя дебют в BKFC

  • 13 сеп 2025 | 13:42
  • 877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

  • 13 сеп 2025 | 18:10
  • 3622
  • 1
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 46234
  • 41
Втора лига на живо: трети гол за "акулите" срещу Вихрен

Втора лига на живо: трети гол за "акулите" срещу Вихрен

  • 13 сеп 2025 | 18:05
  • 10205
  • 0
Сосиедад 0:2 Реал Мадрид, гостите са с човек по-малко

Сосиедад 0:2 Реал Мадрид, гостите са с човек по-малко

  • 13 сеп 2025 | 17:15
  • 6170
  • 6
Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 15493
  • 28
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 11410
  • 4