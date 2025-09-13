Рами Киуан се протяга тази вечер към световно злато №10 в историята ни

Титла №10 във финал №20. Рами Киуан ще се изправи тази вечер, около 22:45 часа, срещу Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан. 25-годишният ни национал ще се качи на ринга в Ливърпул в спор за златото в категория до 75 килограма на Световното първенство.

Европейският шампион изигра страхотен турнир до момента и по абсолютно безапелационен начин достигна до спора за титлата днес. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той постигна впечатляващи победи и в нито един момент не даде шанс на съперниците си да си помислят, че могат да го спрат към целта.

Рами Киуан ще се боксира за световната титла

Историята показва, че това ще бъде 20-ти финал за България на световни първенства по бокс. Последният бе на Стойка Кръстева през 2018 година в Ню Делхи. Четири години по-рано е и последната титла в лицето на Станимира Петрова.

Успех на Рами ще осигури десети златен медал за страната ни. Световни шампиони през годините са ставали Ивайло Маринов (1982), Серафим Тодоров (1991, 1993, 1995), Киркор Киркоров (1991), Александър Христов (1993), Даниел Петров (1995), Детелин Далаклиев (2009) и Станимира Петрова (2014).