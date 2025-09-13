Фабио Ди Джанантонио: Получи се хубава битка с Франки

За първи път в своята кариера в MotoGP Фабио Ди Джанантонио записа три поредни качвания на подиума в спринтовите състезания, след като завърши трети с късата надпреварата на пистата „Мизано“.

След финала италианският пилот на VR46 Дукати заяви, че за него това призово класиране е много специално и подчерта, че то е дошло след една много хубава битка с неговия съотборник Франко Морбидели. Двамата бяха като залепени в хода на почти цялата дистанция от 13 обиколки, но в крайна сметка Ди Джанантонио се наложи с аванс от малко по-малко от една секунда.

Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място

„Невероятно е, много съм доволен. Със сигурност беше хубава битка в спринта, защото Франки натискаше здраво. Аз бях фокусиран върху спазването на добра линия и добър ритъм. За мен е специално да докарам моята специална каска на подиума. Днес определено помня кога и защо започна всичко, още едно парче от моя пъзел“, каза Ди Джанантонио.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages