Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фабио Ди Джанантонио: Получи се хубава битка с Франки

Фабио Ди Джанантонио: Получи се хубава битка с Франки

  • 13 сеп 2025 | 16:58
  • 202
  • 0
Фабио Ди Джанантонио: Получи се хубава битка с Франки

За първи път в своята кариера в MotoGP Фабио Ди Джанантонио записа три поредни качвания на подиума в спринтовите състезания, след като завърши трети с късата надпреварата на пистата „Мизано“.

След финала италианският пилот на VR46 Дукати заяви, че за него това призово класиране е много специално и подчерта, че то е дошло след една много хубава битка с неговия съотборник Франко Морбидели. Двамата бяха като залепени в хода на почти цялата дистанция от 13 обиколки, но в крайна сметка Ди Джанантонио се наложи с аванс от малко по-малко от една секунда.

Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място
Бедзеки триумифира в спринта на "Мизано", Маркес падна от 1-то място

„Невероятно е, много съм доволен. Със сигурност беше хубава битка в спринта, защото Франки натискаше здраво. Аз бях фокусиран върху спазването на добра линия и добър ритъм. За мен е специално да докарам моята специална каска на подиума. Днес определено помня кога и защо започна всичко, още едно парче от моя пъзел“, каза Ди Джанантонио.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ди Монтедзелоло: Биното трябваше да остане, Ферари пак не се бори за титлата

Ди Монтедзелоло: Биното трябваше да остане, Ферари пак не се бори за титлата

  • 13 сеп 2025 | 15:54
  • 723
  • 1
Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

  • 13 сеп 2025 | 14:00
  • 471
  • 0
Бедзеки спечели полпозишъна в Сан Марино, Марк Маркес на втората редица

Бедзеки спечели полпозишъна в Сан Марино, Марк Маркес на втората редица

  • 13 сеп 2025 | 12:42
  • 2393
  • 1
Пламен Иванов: Тази година няма да има лесни ралита

Пламен Иванов: Тази година няма да има лесни ралита

  • 13 сеп 2025 | 11:38
  • 511
  • 0
Верстапен стартира шести в дебюта си на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

Верстапен стартира шести в дебюта си на "Нюрбургринг-Нордшлайфе"

  • 13 сеп 2025 | 11:37
  • 5473
  • 1
Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

  • 13 сеп 2025 | 11:26
  • 643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

Спартак (Варна) 0:0 Арда, натиск на гостите

  • 13 сеп 2025 | 18:10
  • 3590
  • 1
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 46160
  • 41
Втора лига на живо: трети гол за "акулите" срещу Вихрен

Втора лига на живо: трети гол за "акулите" срещу Вихрен

  • 13 сеп 2025 | 18:05
  • 10114
  • 0
Сосиедад 0:2 Реал Мадрид, гостите са с човек по-малко

Сосиедад 0:2 Реал Мадрид, гостите са с човек по-малко

  • 13 сеп 2025 | 17:15
  • 6065
  • 6
Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех на Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 15408
  • 28
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 11361
  • 4