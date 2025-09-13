Луиш Фиго повежда тима на Португалия срещу отбора на Стоичков и Балъков

Легендарният португалски футболист Луиш Фиго ще бъде капитан на звездите на Португалия от миналото в благотворителния “Мач на легендите”. Футболният празник ще се проведе на 15 септември в Лисабон. На стадион “Жозе Алваладе” един срещу друг ще се изправят отборът на световни футболни легенди срещу сборен състав на Португалия.

“На 15 септември ще се проведе един много специален мач в един много специален град. Надявам се да се видим в Лисабон за благотворителния мач на легендите. Подкрепете националния отбор на Португалия, на който ще съм капитан. Подкрепете благотворителния мач на легендите”, сподели Фиго.

Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро

Фиго е един от най-великите футболисти в историята на футбола. Кариерата му минава през Спортинг, Барселона, където е съотборник с Христо Стоичков и двамата заедно печелят Купата на носителите на национални купи през 1997 г., Реал Мадрид и Интер. Четири пъти е ставал шампион на Испания, печели Шампионската лига с Реал през 2002 г., а след това четири пъти печели титлата в Италия с Интер. През 2000 г. печели “Златната топка”. За Португалия има 127 мача и 32 гола и е част отбора, който стига до финала на Евро 2004.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

Още една легенда: Хенрик Ларсон ще показва, че вкарва и на 53 години

На почивката на двубоя публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

Легенда на Порто се включва в благотворителния мач на легендите

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.

Румънската легенда Джика Хаджи също ще показва класа в мача на легендите

Сред Световните легенди са Христо Стоичков и Красимир Балъков. Към състава на Световните легенди се включват футболисти като Карлес Пуьол (Испания), Роберто Карлош (Бразилия), Петер Шмайхел (Дания), Едвин ван дер Сар (Нидерландия), Кафу (Бразилия), Хавиер Санети (Аржентина), Диего Лугано (Уругвай), Леонардо Бонучи (Италия), Гайска Мендиета (Испания), Юри Джоркаеф (Франция), Кристиан Карамбьо (Франция), Марек Хамшик (Словакия), Йоргос Карагунис (Гърция), Георге Хаджи (Румъния), Хенрик Ларсон (Швеция), Шота Арвеладзе (Грузия), Хавиер Савиола (Аржентина) и Роналдиньо (Бразилия).