Още една легенда: Хенрик Ларсон ще показва, че вкарва и на 53 години

Големият шведски голмайстор от близкото минало Хенрик Ларсон обещава да покаже, че все още умее да вкарва попадения. Той ще има този шанс в специалния звезден двубой на легендите в понеделник на стадион “Жозе Алваладе” в Португалия.

“Нямам търпение да ви видя на благотворителния мач на легендите в Лисабон”, обърна се бившият съотборник на Стилиян Петров към феновете.

53-годишният Ларсон ще бъде в състава на световните звезди редом до българите Христо Стоичков и Красимир Балъков. Сред другите легенди в тима ще са Едвин ван дер Сар, Петер Чех, Джон Тери, Майкъл Оуен, Карлес Пуйол, Гайска Мендета, Георге Хаджи, Юри Джоркаеф, Алесандро дел Пиеро, Кафу, Хавиер Санети, Роберто Карлош, Кака и Хавиер Савиола. В тима ще бъде и боксовият шампион Олександър Усик.

Срещу тях ще излезе силен състав на португалските легенди, воден от капитана Луиш Фиго. До него ще бъдат европейските шампиони от 2016 г. Рикардо Куарешма, Нани, Елисеу, Бруно Алвеш, Рикардо Карвальо и Пепе, както и носители на Шампионската лига – Фабио Коентрао, Маниш, Паулета, Витор Байя, Жозе Босингва и Деко. Сред потвърдените легенди са още Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Симон, Елдер Пощига, Нуно Гомеш и Кощиня, който ще бъде и треньор на тима.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.