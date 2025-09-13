Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

  • 13 сеп 2025 | 14:00
  • 273
  • 0

Италианският прозвидител на гуми Пирели ще проведе своя първи тест в MotoGP във вторник на пистата „Мизано“, която той уикенд приема Гран При на Сан Марино.

Както е известно Пирели ще замени Мишлен като официален доставчик на гуми в кралския клас от началото на сезон 2027. Тази новина беше обявена по-рано тази година, а от Пирели бяха планирали своя първи тест за началото на лятото на „Моторланд Арагон“, но той не се проведе.

MotoGP ще има нов доставчик на гуми от 2027 година
MotoGP ще има нов доставчик на гуми от 2027 година

За теста във вторник от Пирели са поканили по един тестов пилот от всяка една от марките, които в момента участват в MotoGP. Участие в изпитанията ще вземат Микеле Пиро (Дукати), Лоренцо Савадори (Априлия), Дани Педроса (КТМ), Такааки Накагами (Хонда) и Аугусто Фернандес (Ямаха). Те ще изпробват шест различни смеси, за да съберат данни за тяхното представяне и издръжливост.

По време на теста ще се използват сегашните мотори, но с леки корекции, за да се симулират условият, които се очакват през 2027, когато в сила ще влязат новите технически правила. Поради тази причина мощността на моторите ще бъде намалена електронно, използването на приспособленията за приклякане ще бъде забранено и аеродинамиката също ще бъде променена.

Пирели промени плановете си за тестване на гумите за MotoGP
Пирели промени плановете си за тестване на гумите за MotoGP

Този тест ще бъде много важен за работата на Пирели, въпреки че след един състезателен уикенд и тестов ден на „Мизано“ ще има много отложена гума, която може да маскира реалното представяне на гумите на италианците. Поради тази причина е предвиден още един тест, който ще се проведе във Валенсия след края на сезона.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън похвали Кадилак за избора на пилоти

Хамилтън похвали Кадилак за избора на пилоти

  • 13 сеп 2025 | 09:59
  • 2815
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 3167
  • 2
Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг

Само Грязин може да отложи световната титла на Солберг

  • 12 сеп 2025 | 23:39
  • 1672
  • 0
Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка

Драма за Танак и Хюндай в последната петъчна отсечка

  • 12 сеп 2025 | 23:23
  • 1976
  • 0
Алекс Ринс се надява да бъде победен от тестовия пилот на Ямаха на "Мизано"

Алекс Ринс се надява да бъде победен от тестовия пилот на Ямаха на "Мизано"

  • 12 сеп 2025 | 20:31
  • 1382
  • 0
На "Монца" Верстапен записа най-убедителната победа през 2025 година

На "Монца" Верстапен записа най-убедителната победа през 2025 година

  • 12 сеп 2025 | 19:07
  • 1948
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 28002
  • 33
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 1592
  • 0
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 22174
  • 33
Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

Арсенал 1:0 Нотингам, страхотен гол на Субименди

  • 13 сеп 2025 | 14:30
  • 2221
  • 7
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 7266
  • 4
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 5206
  • 5