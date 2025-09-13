Пирели започва тестовете на гумите си за MotoGP

Италианският прозвидител на гуми Пирели ще проведе своя първи тест в MotoGP във вторник на пистата „Мизано“, която той уикенд приема Гран При на Сан Марино.

Както е известно Пирели ще замени Мишлен като официален доставчик на гуми в кралския клас от началото на сезон 2027. Тази новина беше обявена по-рано тази година, а от Пирели бяха планирали своя първи тест за началото на лятото на „Моторланд Арагон“, но той не се проведе.

За теста във вторник от Пирели са поканили по един тестов пилот от всяка една от марките, които в момента участват в MotoGP. Участие в изпитанията ще вземат Микеле Пиро (Дукати), Лоренцо Савадори (Априлия), Дани Педроса (КТМ), Такааки Накагами (Хонда) и Аугусто Фернандес (Ямаха). Те ще изпробват шест различни смеси, за да съберат данни за тяхното представяне и издръжливост.

По време на теста ще се използват сегашните мотори, но с леки корекции, за да се симулират условият, които се очакват през 2027, когато в сила ще влязат новите технически правила. Поради тази причина мощността на моторите ще бъде намалена електронно, използването на приспособленията за приклякане ще бъде забранено и аеродинамиката също ще бъде променена.

Този тест ще бъде много важен за работата на Пирели, въпреки че след един състезателен уикенд и тестов ден на „Мизано“ ще има много отложена гума, която може да маскира реалното представяне на гумите на италианците. Поради тази причина е предвиден още един тест, който ще се проведе във Валенсия след края на сезона.

