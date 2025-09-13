Пламен Иванов: Тази година няма да има лесни ралита

Рали сезонът през 2025 година у нас може да не е много дълъг – ще стартира през втората половина на септември и ще завърши в началото на ноември, но пилотите и феновете могат да разчитат на интересни надпревари.

„Не са много ралитата, но отсега мога да кажа, че няма да има лесни състезания в този календар – заяви при гостуването си в Sportal Motorsport шефът на рали комисията на АФБ Пламен Иванов. – Има промени и в трите ралита“ „Дряново“, „Стари столици“ и „Пампорово“.

Иванов допълни, че се надява за догодина рали календарът да е доста по-голям, с повече състезания и по-интересни отсечки.

