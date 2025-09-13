Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще пропусне квалификацията и спринта за Гран При на Сан Марино след падането си в края на вчерашната официална тренировка на „Мизано“.
Малко след старта на втората свободна тренировка от екипа на Хонда обявиха, че Мир продължава да чувства дискомфорт и да бъде ограничен с движенията на врата си, въпреки че лекарите са го обявили за здрав. Поради тази причина Мир и Хонда са взели решението той да пропусне днешните сесии с идеята да се върне на пистата за състезанието утре.
Вчера Мир зае шестото място в края на официалната тренировка, което означава, че той ще може да стартира състезанието от 12-то място на старта, въпреки че няма да участва в квалификацията.
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Снимки: Gettyimages