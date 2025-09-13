Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще пропусне квалификацията и спринта за Гран При на Сан Марино след падането си в края на вчерашната официална тренировка на „Мизано“.

A painful one for @JoanMirOfficial at Turn 9



Is P4 enough to keep his Q2 spot with a little over 2 minutes to go? 🤔#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/M0SGQakZsl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2025

Малко след старта на втората свободна тренировка от екипа на Хонда обявиха, че Мир продължава да чувства дискомфорт и да бъде ограничен с движенията на врата си, въпреки че лекарите са го обявили за здрав. Поради тази причина Мир и Хонда са взели решението той да пропусне днешните сесии с идеята да се върне на пистата за състезанието утре.

After his fall yesterday, @JoanMirOfficial continued to experience significant discomfort and limited mobility in his neck.



Mir has been declared fit. He and Honda HRC have elected to miss today's running to focus on Sunday. — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) September 13, 2025

Вчера Мир зае шестото място в края на официалната тренировка, което означава, че той ще може да стартира състезанието от 12-то място на старта, въпреки че няма да участва в квалификацията.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

