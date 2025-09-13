Популярни
Жоан Мир пропуска квалификацията и спринта на "Мизано"

  • 13 сеп 2025 | 11:26
  • 197
  • 0

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир ще пропусне квалификацията и спринта за Гран При на Сан Марино след падането си в края на вчерашната официална тренировка на „Мизано“.

Малко след старта на втората свободна тренировка от екипа на Хонда обявиха, че Мир продължава да чувства дискомфорт и да бъде ограничен с движенията на врата си, въпреки че лекарите са го обявили за здрав. Поради тази причина Мир и Хонда са взели решението той да пропусне днешните сесии с идеята да се върне на пистата за състезанието утре.

Вчера Мир зае шестото място в края на официалната тренировка, което означава, че той ще може да стартира състезанието от 12-то място на старта, въпреки че няма да участва в квалификацията.

