Валери Атанасов след нокаута от бразилец на SENSHI 28: Бях добре, но...

Един от най-опитните кикбоксьори и най-уважавани варненски бойци Валери Атанасов допусна загуба с нокаут в първи рунд на голямата галавечер SENSHI 28 в курорта "Св. Св. Константин и Елена". 

Атанасов беше агресивен от самото начало и влизаше в зрелищни размени със съперника си Мигел Порто. Българинът дори пусна кръв на противника, но беше намерен от него с мощен ъперкът и за първи път в кариерата си беше нокаутиран. 

Другият българин в бойната карта на SENSHI 28 Константин Стойков загуби с неединодушно съдийско решение от друг бразилец - Педро де Фрейтас.

Атанасов е сред най-опитните ни представители в бойните спортове. Той е многократен шампион на България по ММА и сребърен медалист от Европейското първенство на IMMAF през 2016 г. В SENSHI вече има успехи – на SENSHI 19 победи Артур Кудресоваш с единодушно съдийско решение под правилата на KWU Open. Със своята силна физика, техническа подготовка и опит в различни бойни стилове, Атанасов се утвърждава като един от най-гледаните български бойци в галавечерите на SENSHI.

В интервюто за Sportal.bg след битката си той се изказа самокритично за начина, по който е тръгнал открито да влиза в размени със съперника, а всъщност е трябвало да бъде по-предпазлив и да го дебне на контраатака.

Двубоят срещу Порто се проведе под правилата на KWU Open, които съчетават кикбокс, муай тай и карате киокушин. Те позволяват удари с ръце и крака към глава и тяло, колене в клинч, както и ограничени хвърляния, които трябва да бъдат последвани от ударна техника. Забранени са удари с лакти, удари в тил, гръб или слабини, както и всякаква борба на земя. Победата може да дойде чрез нокаут, технически нокаут или съдийско решение. Това прави срещите динамични и зрелищни, но и контролирани за безопасността на състезателите.

Преди битката Атанасов сподели, че има договор и с чуждестранна верига и че е възможно да се бие в чужбина скоро. След нея пред Sportal.bg обаче той беше прекалено огорчен, за да говори за бъдещи планове и следващи двубои.

