Късни попадения донесоха първа победа на ЦСКА в първенството, талант на "червените" с основна роля - на живо след успеха срещу Септември с 3:1
Константин Стойков загуби драматично на SENSHI във Варна

  • 13 сеп 2025 | 21:25
  • 686
  • 0

Константин Стойков загуби драматично с неединодушно съдийско решение от бразилеца Петрос де Фрейтас в една от супербитките на SENSHI 28 във Варна. 

Стойков призна пред Sportal.bg, че е загубил първия рунд и няма никакви претенции към него. Във втората част битката беше равностойна и можеше да се присъди на всекиго, а вероятно съдиите са дали предпочитания за бразилеца. В третата част Стойков тръгна в атака и спечели рунда, но това, за съжаление, не се оказа достатъчно за победата. Стойков вече има 1 загуба и 2 победи на професионалния ринг на SENSHI.

Само на 21 години, Стойков въпреки това е утвърдено име в родния ринг – той е 11-кратен шампион на България по кикбокс и все още един от най-перспективните млади бойци у нас.

В досегашната си професионална кариера Константин Стойков имаше девет изиграни двубоя, като на SENSHI 28 беше неговата десета поява на професионалния ринг. Той тренира в клуб Dream Varna, където изгражда своите умения от ранна възраст. Боецът е известен със своята дисциплина, интензивни тренировки и внимателен подход към възстановяването, което му позволява да се представя на най-високо ниво.

Бойците обещаха фойерверки на SENSHI 28

На SENSHI 28 Стойков се изправи срещу бразилеца Петрос Натан де Фрейтас под правилата на KWU Full Contact в категория до 75 килограма. Тези правила комбинират най-доброто от кикбокса, муай тай и карате киокушин – позволяват удари с ръце и крака към тяло и глава, работа с колене в клинч и хвърляния, които трябва да бъдат последвани от ударна техника. Забранени са удари с лакти, в тил, слабини и гръб, както и борба на земя, което прави мачовете динамични, но и безопасни.

Снимки: Свилен Колев за SENSHI

