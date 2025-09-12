Очаквайте на живо: пресконференция на бойците преди SENSHI 28

Бойците от дългоочакваната галавечер SENSHI 28 дават официална пресконференция преди събитието, което ще се проведе в курорт "Св. св. Константин и Елена" край Варна на 13 септември от 19 часа. Пресконференцията е с начален час 16 и ще можете да я следите на живо в Sportal.bg. Преди това в 15:30 е официалният кантар на състезателите.

Двама българи - Валери Атанасов и Константин Стойков - ще дадат начало на екшъна със своите оспорвани битки, а кулминацията на галавечерта ще бъде международният турнир в тежка категория по правилата на KWU Full Contact. Тези правила комбинират най-доброто от кикбокса, муай тай и карате киокушин – позволяват удари с ръце и крака към тяло и глава, работа с колене в клинч и хвърляния, които трябва да бъдат последвани от ударна техника. Забранени са удари с лакти, в тил, слабини и гръб, както и борба на земя, което прави мачовете динамични, но и безопасни.

