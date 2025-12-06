300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

В последния за годината тренировъчен лагер на SENSHI, който започна във Варна, се включиха 300 състезатели и емблематични инструктори от 21 държави. В рамките на четиридневната програма бойците тренират под ръководството на утвърдени имена от световната сцена в кикбокса и киокушин карате. Сред гост-инструкторите са легендите на К-1 Семи Шилт, Ернесто Хуст, Анди Зауер и Алберт Краус, които водят кикбокс модулите.

Тренировките по киокушин се ръководят от шихан Асен Асенов, сенсей Тариел Николeйшвили, сенсей Захари Дамянов, сенсей Ян Сокуп и сенсей Петър Мартинов.

Първият ден на лагера започна в 8:00 ч. със сутрешни занятия в SENSHI Gym и зала „Черно море“, включващи отделни и комбинирани тренировки по кикбокс и киокушин. В следобедните часове са планирани допълнителни тренировъчни сесии, както и открита тренировка за медии с част от участниците в предстоящата бойна гала SENSHI 29.

Финалът на лагера е предвиден за 7 декември, когато сутрешните тренировки ще бележат и официалния край на SENSHI сезона за 2025 г.