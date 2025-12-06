Популярни
Способен ли е Черно море да спре изумителната победна серия на ЦСКА - на живо от Варна със съставите на двата тима
  300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

  • 6 дек 2025 | 16:54
  • 223
  • 0
300 бойци от 21 държави се включиха във финалния SENSHI лагер за годината

В последния за годината тренировъчен лагер на SENSHI, който започна във Варна, се включиха 300 състезатели и емблематични инструктори от 21 държави. В рамките на четиридневната програма бойците тренират под ръководството на утвърдени имена от световната сцена в кикбокса и киокушин карате. Сред гост-инструкторите са легендите на К-1 Семи Шилт, Ернесто Хуст, Анди Зауер и Алберт Краус, които водят кикбокс модулите.

Тренировките по киокушин се ръководят от шихан Асен Асенов, сенсей Тариел Николeйшвили, сенсей Захари Дамянов, сенсей Ян Сокуп и сенсей Петър Мартинов.

Първият ден на лагера започна в 8:00 ч. със сутрешни занятия в SENSHI Gym и зала „Черно море“, включващи отделни и комбинирани тренировки по кикбокс и киокушин. В следобедните часове са планирани допълнителни тренировъчни сесии, както и открита тренировка за медии с част от участниците в предстоящата бойна гала SENSHI 29.

Финалът на лагера е предвиден за 7 декември, когато сутрешните тренировки ще бележат и официалния край на SENSHI сезона за 2025 г.

