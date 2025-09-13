Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 260
  • 0

Спартак (Варна) и Арда се изправят един срещу друг в двубой от осмия кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков.

Ситуацията и в двата тима не е цветуща от старта на сезона. Сътресенията в Спартак си оказват влияние и отборът все още няма успех от старта на кампанията. Към момента “соколите” са с четири точки в актива си и делят последното място с ЦСКА. В последния кръг преди прекъсването на шампионата варненци отстъпиха на Локомотив (Пловдив) у дома с 1:2.

Иначе по време на паузата Спартак се подсили с трима нови футболисти. Централният нападател Георг Стояновски, защитника Лукаш Магджински и халф-бекът Тиерно Милимоно пристигнаха във Варна с надеждата, че ще подобрят представянето на отбора.

Спартак (Варна) парафира с трима чужденци
Спартак (Варна) парафира с трима чужденци

Арда също не се намира в кой знае колко по-добра форма. Заради участието си в европейските клубни турнири, където беше на косъм от това да влезе в основната фаза на Лигата на конференциите, тимът от Кърджали сякаш леко пренебрегна първите кръгове в efbet Лига. Момчетата на Александър Тунчев записаха само една победа през сезона до този момент и имат едва шест точки в актива си. В последния кръг те завършиха наравно 2:2 с Берое у дома.

По време на паузата за националните отбори Арда също подсили редиците си. Към тима се присъедини Атанас Кабов, който ще засили конкуренцията в атаката на отбора. Отделно от това името на старши треньора Александър Тунчев се спряга като един от вариантите за нов селекционер на България. Все още обаче яснота по този въпрос няма.

Арда привлече познато крило
Арда привлече познато крило

Последния сблъсък между двата тима беше през месец февруари тази година. Тогава срещата завърши 2:2. Последният мач на “Коритото” пък завърши с успех на Спартак с 1:0 през август 2024.

