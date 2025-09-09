Защитник от Мадагаскар близо до договор със Спартак (Варна)

Левият защитник от Мадагаскар Тиерно Милимоно е близо до договор със Спартак Варна. 23-годишният играч, който притежава и френски паспорт, е хванал окото на старши треньора Гьоко Хаджиевски и шансовете му да остане на "Коритото" са големи. Той кара проби при "соколите" заедно с още двама играчи - хърватския централен защитник Лукас Магдински и словашкия халф Мартин Адамец. Тримата взеха участие в контролата срещу Добруджа в Добрич, която завърши наравно - 1:1. Хаджиевски остана доволен от въпросните футболисти, но ще трябва да избере, тъй като Спартак не може да си позволи и тримата да останат в тима.

Варненци вече уредиха внука на треньора Георг Стояновски. Нападателят отбеляза гола в проверката срещу "жълто-зелените" и се очаква да бъде на линия за домакинството на Арда в събота от 17:45 часа.