11-те на Ботев и Монтана

Ботев (Пловдив) приема Монтана във втория мач от кръга в efbet Лига, който идва след прекъсването за световните квалификации. Срещата в града под тепетата започва с първия съдийски сигнал на Тодор Киров в 19:45 часа.

"Канарчетата" се намират на последното място в класирането, като в актива им има едва четири точки след изиграването на шест мача. Преди близо месец отборът на Николай Киров спечели Битката за Тракия срещу Берое с 2:1, но след това загуби със същия резултат срещу шампиона Лудогорец в Разград. После дойде паузата за националните отбори.

Поради натрупаните четири поражения и важността на двубоя с Монтана, клубният собственик на "жълто-черните" Илиян Филипов обяви пред медиите, че това е "финал". След това бизнесменът уточни, че всеки мач е като финал за пловдивчани и че Белия продължава да се ползва с доверието на ръководството.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 2. Габриел Нога, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев, 9. Димитър Митков, 11. Таилсон Гонсалвеш, 17. Николай Минков, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Абрахам, 38. Константинос Балоянис;

МОНТАНА: 1. Марсио Да Роса, 5. Мартин Михайлов, 18. Костадин Илиев, 20. Ариан Марсул Джа, 25. Соломон Джеймс, 23. Антон Тунгаров, 6. Важебах Сакор, 3. Илиас Илиадис, 7. Борис Димитров, 17. Иван Коконов, 24. Калоян Стрински;