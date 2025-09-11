Монтана с тренировка в Марково, двама извън сметките на Нанков

Една тренировка на стадиона в село Марково ще направи днес отборът на Монтана. Заниманието е последно преди гостуването на Ботев (Пловдив) в петък (19:45 часа). За предстоящият двубой старши треньорът Анатоли Нанков ще разчита на пълна група от 20 футболисти. В нея не попаднаха вратарят Васил Симеонов и защитникът Кристофър Ачемпонг. Стражът на монтанци се оплаква от болки в рамото, а преотстъпеният от ЦСКА 1948 десен бек изтърпява наказание.

Групата на Монтана за мача с Ботев (Пловдив):



вратари: Юлиян Весков, Марсио Роса;



защитници: Петър Атанасов, Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин Михайлов, Александър Тодоров, Соломон Джеймс, Ариан Мършуля;



полузащитници и нападатели: Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиас Илиадис, Джоел Берхане, Важебах Сакор, Владислав Цеков, Филип Ежике, Иван Коконов, Борислав Димитров, Калоян Стрински.