  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана с тренировка в Марково, двама извън сметките на Нанков

  • 11 сеп 2025 | 15:44
  • 467
  • 0
Една тренировка на стадиона в село Марково ще направи днес отборът на Монтана. Заниманието е последно преди гостуването на Ботев (Пловдив) в петък (19:45 часа). За предстоящият двубой старши треньорът Анатоли Нанков ще разчита на пълна група от 20 футболисти. В нея не попаднаха вратарят Васил Симеонов и защитникът Кристофър Ачемпонг. Стражът на монтанци се оплаква от болки в рамото, а преотстъпеният от ЦСКА 1948 десен бек изтърпява наказание.

Групата на Монтана за мача с Ботев (Пловдив):

вратари: Юлиян Весков, Марсио Роса;

защитници: Петър Атанасов, Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин Михайлов, Александър Тодоров,  Соломон Джеймс, Ариан Мършуля;

полузащитници и нападатели: Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиас Илиадис, Джоел БерханеВажебах СакорВладислав Цеков, Филип Ежике, Иван Коконов, Борислав Димитров, Калоян Стрински.

