Контузия вади Баршим от Световното в Токио

  • 12 сеп 2025 | 17:44
Контузия вади Баршим от Световното в Токио

Трикратният световен шампион в скока на височина Мутаз Еса Баршим се оттегли от Световното първенство по лека атлетика, което започва в събота в японската столица Токио, след като не успя да се възстанови от контузия на крака.

Шампионатът щеше да отбележи завръщането му в Япония, където Баршим раздели олимпийското злато в дисциплината с италианеца Джанмарко Тамбери на Игрите в Токио 2021.

"Планирах Токио да е последното ми Световно първенство, но за съжаление кракът ми не се оправи навреме", написа 34-годишният катарец в профила си в Инстаграм.

"Дадох всичко от себе си, но не можем да насилваме природата и трябва да бъда търпелив, за да се възстановя", добави той.

Баршим разкри, че се бори с проблема от месец април насам. Катарецът спечели бронз на Олимпийските игри в Париж миналата година, след като взе златото на световните първенства през 2017, 2019 и 2022 година.

Той има личен рекорд от 2.43 метра, втори след рекордьора за всички времена Хавиер Сотомайор.

Снимки: Gettyimages

