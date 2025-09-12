Популярни
Звездата в бобслея Йоханес Лохнер казва сбогом след Олимпиадата

  12 сеп 2025
Германският състезател по бобслей Йоханес Лохнер заяви, че ще прекрати кариерата си след зимните олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо (Италия), където ще се стреми да завоюва златен медал, съобщава ДПА.

34-годишният Лохнер е сред най-добрите в спорта от десетилетие. Той спечели две световни и шест европейски титли, а на Олимпийските игри има сребърни медали на двойка и четворка от Пекин 2022, оставайки зад сънародника си Франческо Фридрих.

Лохнер каза пред вестник Munchner Merkur/tz, че "това ще бъде последният ми сезон", който е нарекъл "запазете най-доброто за накрая". Той добави, че завоюването на олимпийско злато би било "невероятно".

Германецът заяви още, че предсезонната подготовка върви добре.

