  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Наказаха за неопределено време Майк Пауъл

Наказаха за неопределено време Майк Пауъл

  • 12 сеп 2025 | 16:31
  • 325
  • 0
Наказаха за неопределено време Майк Пауъл

Световният рекордьор в скока на дължина Майк Пауъл, който сега работи като треньор, е наказан за неопределено време поради опасения, свързани с безопасността на спортистите, съобщиха от Комитета за почтеност в атлетиката (AIU) без да разкриват подробности.

Двукратният олимпийски сребърен медалист Пауъл, който се присъедини към треньорския щаб на университета "Азуса Пасифик" през 2022-ра, постави световния рекорд за мъже от 8.95 метра на Световното първенство в Токио през 1991 година - постижение, което все още е валидно.

AIU заяви, че на 61-годишния американец е забранена всякаква дейност под егидата на Световната атлетика, включително акредитация на събития от Световните атлетически серии, както и от всякакви състезания или събития, организирани от Световната атлетика, нейните регионални асоциации или федерации-членки.

AIU заяви, че наказанието може да бъде обжалвано.

