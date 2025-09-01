Марек 0:0 Миньор

Отборите на Марек и Миньор играят при 0:0 един срещу друг в мач от шестия кръг на Втора лига.

Преди срещата двата тима са съседи в класирането, като домакините са 12-и с пет точки, а гостите са 13-и с четири.

МАРЕК 0:0 МИНЬОР

МАРЕК: 21. Костадинов, 33. Кирилов, 35. Кавдански, 99. Варадинов, 88. Джордж, 16. Мечев, 14. Джаджаров, 2. Николов, 94. Ненов, 9. Димитров

МИНЬОР: 1. Гошев, 20. Маринов, 22. Вуцов, 3. Чиликов, 30. Романюк, 16. Викторов, 39. Орачев, 13. Йорданов, 21. Василев, 15. Терасенко, 9. Йорданов