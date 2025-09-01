Отборите на Марек и Миньор играят при 0:0 един срещу друг в мач от шестия кръг на Втора лига.
Преди срещата двата тима са съседи в класирането, като домакините са 12-и с пет точки, а гостите са 13-и с четири.
МАРЕК 0:0 МИНЬОР
МАРЕК: 21. Костадинов, 33. Кирилов, 35. Кавдански, 99. Варадинов, 88. Джордж, 16. Мечев, 14. Джаджаров, 2. Николов, 94. Ненов, 9. Димитров
МИНЬОР: 1. Гошев, 20. Маринов, 22. Вуцов, 3. Чиликов, 30. Романюк, 16. Викторов, 39. Орачев, 13. Йорданов, 21. Василев, 15. Терасенко, 9. Йорданов