Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Танчо Калпаков се завърна начело на Марек

Танчо Калпаков се завърна начело на Марек

  • 4 сеп 2025 | 16:19
  • 542
  • 0
Танчо Калпаков се завърна начело на Марек

Танчо Калпаков се завръща начело на Марек, съобщиха официално от клуба. Под негово ръководство дупничани влязоха във Втора лига, а за последно специалистът от Панагюрище работи в Монтана.

Марек се раздели с Колев
Марек се раздели с Колев

"Добре дошъл отново в Марек на Танчо Калпаков! Специалистът от Панагюрище застава начело на нашия отбор за втори път. Той подписа договор с клуба и заменя на поста старши треньор Петър Колев.

Танчо Калпаков вече бе наставник на Марек в два последователни сезона. През 2022/2023 г. нашият тим, воден от Калпаков, спечели убедително Югозападната Трета лига, за да влезе в професионалния футбол. През 2023/2024 г. Марек с Танчо Калпаков игра бараж за влизане в елита, загубен драматично с дузпи от Ботев Враца като гост под Околчица", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Каменов: Длъжни сме да победим

Георги Каменов: Длъжни сме да победим

  • 4 сеп 2025 | 16:01
  • 435
  • 0
Валери Свиленов за гостуването в Симитли

Валери Свиленов за гостуването в Симитли

  • 4 сеп 2025 | 15:54
  • 368
  • 0
Бултрасите скочиха на БФС

Бултрасите скочиха на БФС

  • 4 сеп 2025 | 14:18
  • 1127
  • 0
"Marca" с обширен материал за Георги Аспарухов, озаглавен: "По-голям от Стоичков"

"Marca" с обширен материал за Георги Аспарухов, озаглавен: "По-голям от Стоичков"

  • 4 сеп 2025 | 13:23
  • 12321
  • 61
Контузии в Черноморец (Балчик)

Контузии в Черноморец (Балчик)

  • 4 сеп 2025 | 13:13
  • 467
  • 0
Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

  • 4 сеп 2025 | 12:51
  • 699
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 40134
  • 118
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 4994
  • 0
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 30706
  • 86
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 13005
  • 4
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 16099
  • 7
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 6217
  • 1