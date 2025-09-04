Танчо Калпаков се завърна начело на Марек

Танчо Калпаков се завръща начело на Марек, съобщиха официално от клуба. Под негово ръководство дупничани влязоха във Втора лига, а за последно специалистът от Панагюрище работи в Монтана.

"Добре дошъл отново в Марек на Танчо Калпаков! Специалистът от Панагюрище застава начело на нашия отбор за втори път. Той подписа договор с клуба и заменя на поста старши треньор Петър Колев.

Танчо Калпаков вече бе наставник на Марек в два последователни сезона. През 2022/2023 г. нашият тим, воден от Калпаков, спечели убедително Югозападната Трета лига, за да влезе в професионалния футбол. През 2023/2024 г. Марек с Танчо Калпаков игра бараж за влизане в елита, загубен драматично с дузпи от Ботев Враца като гост под Околчица", написаха от клуба.