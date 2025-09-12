MotoGP откри своята "Зала на славата"

По време на специална церемония в Римини, която се проведе снощи, организаторите на MotoGP официално откриха новата „Зала на славата“ на световния шампионат по мотоциклетизъм.

„Залата на славата“ е поредното ниво на признание, което даден пилот може да получи. Критериите за влизане в „Залата на славата“ са два – един пилот трябва да има или две световни титли, или поне 25 победи в кралския клас.

Introducing the #MotoGP Hall of Fame - where legends live on ✨ 🧵 pic.twitter.com/7aSl2CPILH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2025

На база тези критерии първите членове на „Залата на славата“ на MotoGP са: Джакомо Агостини, Валентино Роси, Мик Дуън, Майк Хейууд, Еди Лоусън, Джеф Дюк, Джон Съртийс, Хорхе Лоренцо, Уейн Рейни, Кени Робъртс, Кейси Стоунър, Фреди Спенсър, Бари Шийн, Фил Рийд, Умберто Масети, Кевин Шванц и Дани Педроса. Според критериите за прием в „Залата на славата“ от сегашните пилот в MotoGP в нея след края на своите кариера ще влязат Марк Маркес и Франческо Баная.

