MotoGP откри своята "Зала на славата"

  • 12 сеп 2025 | 16:04
  
  


По време на специална церемония в Римини, която се проведе снощи, организаторите на MotoGP официално откриха новата „Зала на славата“ на световния шампионат по мотоциклетизъм.

„Залата на славата“ е поредното ниво на признание, което даден пилот може да получи. Критериите за влизане в „Залата на славата“ са два – един пилот трябва да има или две световни титли, или поне 25 победи в кралския клас.

На база тези критерии първите членове на „Залата на славата“ на MotoGP са: Джакомо Агостини, Валентино Роси, Мик Дуън, Майк Хейууд, Еди Лоусън, Джеф Дюк, Джон Съртийс, Хорхе Лоренцо, Уейн Рейни, Кени Робъртс, Кейси Стоунър, Фреди Спенсър, Бари Шийн, Фил Рийд, Умберто Масети, Кевин Шванц и Дани Педроса. Според критериите за прием в „Залата на славата“ от сегашните пилот в MotoGP в нея след края на своите кариера ще влязат Марк Маркес и Франческо Баная.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP



  • 12 сеп 2025 | 07:59
  
  
