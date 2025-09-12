Следващото участи на V4 мотора на Ямаха ще бъде в екстремни условия

Този уикенд новият V4 мотор на Ямаха прави своя дългоочаквано състезателен дебют по време на Гран При на Сан Марино, в която тестовият пилот Аугусто Фернандес участва с „уайлд кард“.

В хода на първата свободна тренировка на „Мизано“ мениджърът на отбора на Ямаха Майо Мерегали говори за важността на този уикенд и плановете за останалите участия с „уайлд кард“ на Фернандес до края на сезона. По думите на Мерегали целта на Ямаха ще е да изпробва мотора си в екстремни условия, каквито често съпровождат Гран При на Малайзия.

„Ако нямаме никакви проблеми или по-скоро, ако сме решили проблемите, ние планираме да тестваме мотора в много горещи условия. Засега обмисляме участие с „уайлд кард“ на „Сепанг“, защото за нас този проект е напълно нов.



„За съжаление ние нямахме много време на пистата, затова решихме да направи този „уайлд кард“, за да се опитаме да съберем възможно най-много данни и да се подготвим възможно най-добре.



„Има голяма възможност за още участия с „уайлд кард“, но няма да е на „Мотеги“, по-скоро на „Сепанг“ и най-вероятно Валенсия. Всичко зависи от развитието на този уикенд, но планът е да отидем в Малайзия, където условията са екстремни. Тези участия са най-добрият начин да тестваме мотора. А едно състезание в горещи условия ще е още по-тежък тест“, обясни Мерегали.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages