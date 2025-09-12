Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ФК Копенхаген
  3. Юсуфа Мукоко обясни колко трудно му е било заради спекулациите, че е лъгал за възрастта си

Юсуфа Мукоко обясни колко трудно му е било заради спекулациите, че е лъгал за възрастта си

  • 12 сеп 2025 | 15:05
  • 510
  • 0
Юсуфа Мукоко обясни колко трудно му е било заради спекулациите, че е лъгал за възрастта си

Футболистът на датския ФК Копенхаген Юсуфа Мукоко не крие, че е имал сериозни проблеми в кариерата си до момента, свързани със съмненията относно възрастта му. В миналото се появяваха различни информации, че талантът, който официално  е на 20 години, е по-възрастен, отколкото официално се твърди.

Всичко започна, когато той попадна в медийните заглавия, отбелязвайки голове при подрастващите, като продължи след дебюта му като 16-годишен в мъжкия отбор на Борусия (Дортмунд), а две години по-късно за германския национален тим.

Нападателят разкри в интервю за датската телевизия TV2 преди мача от първенството срещу Брондби в събота, че дори е плакал в определени моменти.

"Плачех и си мислех - "Как да се измъкна от това" и "Кога ще стане по-добре?", заяви Юсуфа Мукоко и продължи: "Много хора биха казали просто "Всичко е наред", когато са преживявали труден период. Но аз искам да говоря за това открито. Понякога трябва да се научиш да поискаш за помощ”.

Официално: Мукоко премина в датския шампион
Официално: Мукоко премина в датския шампион

Миналата година документален филм показа акт за раждане, в който бяха посочени предполагаемата възраст и истинска фамилия на Мукоко. От Борусия (Дортмунд) опровергаха твърденията няколко пъти, като се позоваха и на официални документи от германските власти.

Юсуфа Мукоко каза още, че е изненадан как някои хора "правят всичко, за да привлекат внимание. Хората винаги се опитват да открият нещо за мен и след това да напишат история за това".

"В крайна сметка не ме интересува. Те просто могат да продължат. Може би един ден ще направя собствен документален филм", коментира още футболистът.

ФК Копенхаген подчини Базел в реванша
ФК Копенхаген подчини Базел в реванша

През лятото Мукоко напусна Борусия (Дортмунд) за постоянно, след престой под наем във френския клуб Ница, като сега играе в датския ФК Копенхаген. Той започна добре в новия си отбор и вече има 3 гола в 12 мача и помогна на тима да се класира за основната фаза в Шампионската лига, като се разписа и в плейофа срещу Базел.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

Консейсао и Мирети с минимални шансове да играят срещу Интер

  • 12 сеп 2025 | 07:36
  • 931
  • 0
Барселона предлага нов договор на талант от школата

Барселона предлага нов договор на талант от школата

  • 12 сеп 2025 | 06:58
  • 2409
  • 0
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 17531
  • 5
В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

В Португалия обявиха Роналдо за "Най-великия за всички времена"

  • 12 сеп 2025 | 06:16
  • 8076
  • 14
Капитанът на Дженоа удължи договора си

Капитанът на Дженоа удължи договора си

  • 12 сеп 2025 | 06:04
  • 1248
  • 0
Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

Нов проблем с контузен в Атлетико Мадрид

  • 12 сеп 2025 | 05:25
  • 1441
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 22822
  • 38
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 2713
  • 1
Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 23251
  • 18
Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

  • 12 сеп 2025 | 10:40
  • 15306
  • 53
Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 6720
  • 0
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 8628
  • 3