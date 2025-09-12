Юсуфа Мукоко обясни колко трудно му е било заради спекулациите, че е лъгал за възрастта си

Футболистът на датския ФК Копенхаген Юсуфа Мукоко не крие, че е имал сериозни проблеми в кариерата си до момента, свързани със съмненията относно възрастта му. В миналото се появяваха различни информации, че талантът, който официално е на 20 години, е по-възрастен, отколкото официално се твърди.

Всичко започна, когато той попадна в медийните заглавия, отбелязвайки голове при подрастващите, като продължи след дебюта му като 16-годишен в мъжкия отбор на Борусия (Дортмунд), а две години по-късно за германския национален тим.

Нападателят разкри в интервю за датската телевизия TV2 преди мача от първенството срещу Брондби в събота, че дори е плакал в определени моменти.

"Плачех и си мислех - "Как да се измъкна от това" и "Кога ще стане по-добре?", заяви Юсуфа Мукоко и продължи: "Много хора биха казали просто "Всичко е наред", когато са преживявали труден период. Но аз искам да говоря за това открито. Понякога трябва да се научиш да поискаш за помощ”.

Миналата година документален филм показа акт за раждане, в който бяха посочени предполагаемата възраст и истинска фамилия на Мукоко. От Борусия (Дортмунд) опровергаха твърденията няколко пъти, като се позоваха и на официални документи от германските власти.

Юсуфа Мукоко каза още, че е изненадан как някои хора "правят всичко, за да привлекат внимание. Хората винаги се опитват да открият нещо за мен и след това да напишат история за това".

"В крайна сметка не ме интересува. Те просто могат да продължат. Може би един ден ще направя собствен документален филм", коментира още футболистът.

През лятото Мукоко напусна Борусия (Дортмунд) за постоянно, след престой под наем във френския клуб Ница, като сега играе в датския ФК Копенхаген. Той започна добре в новия си отбор и вече има 3 гола в 12 мача и помогна на тима да се класира за основната фаза в Шампионската лига, като се разписа и в плейофа срещу Базел.

