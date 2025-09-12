Попов за националите: Разликата с Испания е много голяма, футболистите трябва да играят по-освободено

Бившият национал Ивелин Попов засегна темата с родния ни тим и представянето му в последните мачове срещу Испания и Грузия. В “Гостът на Sportal.bg” Попето отказа да заяви кой според него е най-добрият вариант за нов селекционер на България.

"За класата от Испания и нашето ниво - да, много е голяма. Ще ви кажа как беше при Хубчев. Там първо трябваше да се научим да не губим мачовете, а след това да добавим нещо от себе си. При Хубчев побеждавахме на базата на себераздаване, тичане и желание. За мен той последните 15 години е най-успешният треньор. Сборвахме се като равен с равен. Мисля, че има нелоши футболисти, но трябва по-освободено психически. Да не излизаме с нагласата да се затваряме. Дайте да пробваме първите 10-15 минути, публиката ще ни даде криле. Всеки си има виждане обаче, стратегия.

Грузия има големи футболисти, но и преди е било така с други отбори. Може да се побеждават и тези отбори. Изоставаме откъм база, стратегия. Не може 6-7 групи да тренират на един терен. Лъчезар Танев скоро каза много правилно - в България всички са всезнайковци. Ако случайно не продължа да играя, може да инвестирам сам в себе си, да ходя, да обикалям, да попивам, да уча, да видя за какво става въпрос. Не е нещо уау. Ако може да се приложи нещо.

Към този момент не знам кой е правилният треньор. И трите имена са подходящи (б.р Александър Димитров, Димитър Димитров-Херо и Александър Тунчев). Ще се съберат, ще си преценят. Не искам да влизам в определения", заяви Попов.