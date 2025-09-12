Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Американски спринтьор изгоря за 4 години заради анаболен стероид

Американски спринтьор изгоря за 4 години заради анаболен стероид

  • 12 сеп 2025 | 14:00
  • 144
  • 0
Американски спринтьор изгоря за 4 години заради анаболен стероид

Двукратният олимпийски финалист в спринта на 200 метра Ерийон Найтън беше наказан за четири години за употреба на анаболен стероид, което почти сигурно изключва 21-годишния американски спринтьор от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а, съобщава АП.

Спортният арбитражен съд (КАС) заяви, че неговите съдии са уважили отделни жалби на Световната антидопингова агенция и следователите по лека атлетика, които поискаха максимална четиригодишна забрана, след като той беше оправдан от трибунал в САЩ.

От КАС уточниха, че санкцията, която започва днес, е съкратена с повече от два месеца от временното наказание, което Найтън изтърпя миналата година. Забраната трябва да изтече в началото на юли 2028 година, само дни преди откриването на Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Миналата година Найтън получи разрешение да стартира на Игрите в Париж, след като беше оневинен заради положителен тест за тренболон - стероид, използван в животновъдството.

Американската антидопингова агенция разгледа първоначалния случай на Найтън и прие, че той няма вина въз основа на обяснението, че е ял заразено месо.

В Париж Найтън се класира четвърти на 200 метра за втори поредни летни игри. КАС уточни, че той не е дисквалифициран от това състезание. Американецът не се класира на 200 метра в отбора на САЩ на Световното първенство, което се открива в събота в Токио. Той има сребърен и бронзов медал на 200 метра от последните два шампионата на планетата.

