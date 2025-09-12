Тодев бе по-лек от съперника му на кантара преди битките в Хановер

Професионалният ММА боец Лазар Тодев беше с 8 кг по-лек от Луис Барбоса преди битката им в тежка категория. Двамата ще премерят сили в основен подгряващ двубой на галата "Oktagon 75" в Хановер, която ще се проведе в събота вечер (13.09)

Тодев тежеше 106 кг., а бившият боец от UFC Барбоса бе 114,6 кг.

Боецът от Хасково ще направи завръщане в клетката след поражението му със съдийско решение на Уил Флюри през март.

Барбоса е в серия от пет поредни победи. Това ще бъде дебют за южноамериканеца в "Oktagon". Очаква се битката между двамата гладиатори в тежка категория да започне около 23:00 часа българско време.