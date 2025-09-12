Популярни
  3. Тодев бе по-лек от съперника му на кантара преди битките в Хановер

Тодев бе по-лек от съперника му на кантара преди битките в Хановер

  • 12 сеп 2025 | 13:56
  • 136
  • 0
Тодев бе по-лек от съперника му на кантара преди битките в Хановер

Професионалният ММА боец Лазар Тодев беше с 8 кг по-лек от Луис Барбоса преди битката им в тежка категория. Двамата ще премерят сили в основен подгряващ двубой на галата "Oktagon 75" в Хановер, която ще се проведе в събота вечер (13.09)

Тодев тежеше 106 кг., а бившият боец от UFC Барбоса бе 114,6 кг.

Боецът от Хасково ще направи завръщане в клетката след поражението му със съдийско решение на Уил Флюри през март.

Лазар Тодев остана на крачка от титлата на Oktagon MMA
Лазар Тодев остана на крачка от титлата на Oktagon MMA

Барбоса е в серия от пет поредни победи. Това ще бъде дебют за южноамериканеца в "Oktagon". Очаква се битката между двамата гладиатори в тежка категория да започне около 23:00 часа българско време.

