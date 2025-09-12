Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Четири световни рекорда бяха ратифицирани преди Токио

Четири световни рекорда бяха ратифицирани преди Токио

  • 12 сеп 2025 | 13:55
  • 126
  • 0
Четири световни рекорда бяха ратифицирани преди Токио

Четири исторически световни рекорди на три от звездите на предстоящото световно първенство в Токио, Япония бяха ратифирцирани от Световната атлетика на 10 септември – три дни преди началото на шампионата.

Миколас Алекна (Литва) в мятането на диск, Беатрис Чебет (Кения) на 5000 м и Арманд Дуплантис (Швеция) на овчарски скок се записаха в статистиката.

Назад към месец април Алекна постави два световни рекорда на диск в едно състезание.

На 13 април в Рамона, щата Окълхома, САЩ още в първи опит метна 74.89 и подобри собствения си световен рекорд от същото състезание от 14 април 2024-а – 74.35.

В четвъртото си излизане на сектора Миколас изпрати 2-килограмовия уред на 75.56. В това историческо състезание в Рамона  пет атлети постигахнаха резултат над 70 метра, а Матю Дени (Австралия) също бе над стария световен рекорд със 74.78.

Световният рекорд на 5000 м за жени на Беатрис Чебет също бе на американска земя на 5 юли в Юджийн. За първи път в историята жена бяга под 14 минути на 5000 м. На същата писта Чебет подобри световния рекорд на 10 000 м през 2024-а и през 2025-а записа 13:58.06, с което „превзе“ стария рекорд 14:00.21 на Гудав Цегай (Етиопия) от 17 септември 2023-а – отново на същия стадион.

Дуплантис постави 13-ия си свевтовен рекор на овчарски скок с 6.29 на 12 август в Будапеща като добави „дежурния“ си сантиметър към 6.28 поставени в Стокхолм на 15 юни.

Очаква се тримата рекордьори да продължат да творят история в Токио, където билетите за състезанието вече са продадени.

Междувременно в токийското метро тече реклама със скок на Дуплантис, опит на олимпийската и световна шампионка на копие от Япония – Харука Китагучи, нвоият японски рекордьор на 110 м с препятствия – Рашид Муратаге, трикратния световен шампион на спринта от Будапеща 2023 – Ноа Лайлс (САЩ) и световната шампионка и рекордьорка на скок височина Ярослава Магучих (Украйна).

atletikabg.com

