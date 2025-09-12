Световна вицешампионка в бягането на 1500 метра ще пропусне Световното

Етиопската лекоатлетка Дирибе Велтеджи ще пропусне Световното първенство през месец септември, след като федерацията уважи молбата на Отдела за почтеност в леката атлетика (AIU) за временното й отстраняване, докато се гледа дело за допинг.

Делото в момента се разглежда от Спортния арбитражен съд (КАС), а финалите започват в събота в Япония.

Велтеджи, на 23 години, спечели сребърен медал в бягането на 1500 метра в Букурещ преди две години. В края на август от Етиопската лекоатлетическа федерация обявиха, че тя е пропуснала задължителна допинг проба, но Велтеджи се размина с наказание. Така се стигна до обжалването на AIU и съответно спирането на правата на спортистката до преразглеждането.

Велтеджи бе заявена в предварителния списък на 1500 метра за жени. Състезанията ще бъдат проведени на националния стадион на Япония в Токио, а пресявките при дамите започват утре в 13:50 часа българско време.