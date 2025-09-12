Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световна вицешампионка в бягането на 1500 метра ще пропусне Световното

Световна вицешампионка в бягането на 1500 метра ще пропусне Световното

  • 12 сеп 2025 | 13:47
  • 137
  • 0
Световна вицешампионка в бягането на 1500 метра ще пропусне Световното

Етиопската лекоатлетка Дирибе Велтеджи ще пропусне Световното първенство през месец септември, след като федерацията уважи молбата на Отдела за почтеност в леката атлетика (AIU) за временното й отстраняване, докато се гледа дело за допинг.

Делото в момента се разглежда от Спортния арбитражен съд (КАС), а финалите започват в събота в Япония.

Велтеджи, на 23 години, спечели сребърен медал в бягането на 1500 метра в Букурещ преди две години. В края на август от Етиопската лекоатлетическа федерация обявиха, че тя е пропуснала задължителна допинг проба, но Велтеджи се размина с наказание. Така се стигна до обжалването на AIU и съответно спирането на правата на спортистката до преразглеждането.

Велтеджи бе заявена в предварителния списък на 1500 метра за жени. Състезанията ще бъдат проведени на националния стадион на Япония в Токио, а пресявките при дамите започват утре в 13:50 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Кийли Ходжкинсън : Рекордът на Ярмила Кратохвилова на 800 м скоро ще бъде подобрен

Кийли Ходжкинсън : Рекордът на Ярмила Кратохвилова на 800 м скоро ще бъде подобрен

  • 12 сеп 2025 | 02:34
  • 951
  • 0
Дуплантис разкри "ключа" към доминацията си

Дуплантис разкри "ключа" към доминацията си

  • 11 сеп 2025 | 15:08
  • 1528
  • 0
Юсейн Болт смята, че би бягал за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове"

Юсейн Болт смята, че би бягал за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове"

  • 11 сеп 2025 | 15:05
  • 962
  • 0
Промени в програмата на Световното заради високите температури в Токио

Промени в програмата на Световното заради високите температури в Токио

  • 11 сеп 2025 | 12:53
  • 1587
  • 0
БФЛА осигури премии и за световния шампионат по планинско и трейл бягане

БФЛА осигури премии и за световния шампионат по планинско и трейл бягане

  • 11 сеп 2025 | 11:29
  • 799
  • 0
Юсейн Болт предупреди сензацията в спринта Гоут Гоут

Юсейн Болт предупреди сензацията в спринта Гоут Гоут

  • 11 сеп 2025 | 11:03
  • 4389
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 12354
  • 15
Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 6276
  • 1
Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

  • 12 сеп 2025 | 10:40
  • 11868
  • 45
Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 5752
  • 0
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 7842
  • 3
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 16722
  • 5