Лошото момче на Партизан пропуска мача с ПАОК

Една от големите звезди на Партизан Карлик Джоунс ще пропусне днешния мач с ПАОК, научи Sportal.bg. Американският баскетболист, който през изминалия сезон се забърка в сериозни скандали и получи прякора "лошото момче" е с контузия в пръста, която ще му попречи да вземе участие в сблъсъка със солунския гранд.

Най-очакваният двубой между двата "черно-бели" отбора, който ще се изиграе под открито небе в Ташмаждан в сръбската столица ще стартира в 19:30 ч. българско време, а Sportal.bg ще ви показва всичко по-интересно случващо се там.



Припомняме ви, че мачът трябваше да се изиграе вчера, но заради очакваните гръмотевични бури в Белград бе отложен за днес.

Това обаче не е единствената лоша новина за "гробарите". От състава на легендарния Желко Обрадоввич за около месец отпада и друго голямо име. Центърът Тайрик Джоунс е с мускулна травма и дори ще пропусне началото на сезона в Евролигата.

