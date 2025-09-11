Лоша новина за Партизан: Ключов играч под въпрос за старта на Евролигата

Голям удар сполетя Партизан преди старта на баскетболния сезон, тъй като основният център Тайрик Джоунс е получил контузия, заради която може да пропусне началните мачове от Евролигата. Според сръбското издание "Телеграф" Тайрик Джоунс е получил мускулна травма около три седмици преди началото на сезона в Евролигата и се очаква да отсъства около месец.

Това означава, че американският център би пропуснал гостуването на Дубай в елитното европейско състезание, което е насрочено за 30 септември. Въпреки това, "черно-белите" се надяват Джоунс да се възстанови по-рано, а остава да се види с каква динамика ще протича възстановяването му.

Допълнителен проблем за треньора на белградчани Желко Обрадович е фактът, че Тайрик в момента е единственият център в отбора, тъй като сръбският и адриатическият шампион от дълго време не успява да договори трансфер на липсващия им център. След края на сезона Партизан напуснаха Брендън Дейвис и Балша Копривица, но клубът засега не успява да привлече желаните заместници.

Тайрик Джоунс пристигна в Партизан миналото лято и беше един от ключовите играчи за спечелването на дубъла. В Евролигата той записваше средно по 11.6 точки, 6 борби и 1.1 откраднати топки, докато в АБА лигата имаше средно по 9.5 точки и 5.1 борби.

Снимки: Imago