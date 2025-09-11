Разходка със Sportal.bg из фен магазина на Партизан

Отборите на Партизан и ПАОК ще се срещнат утре от 19:30 часа б.в. в най-чакания мач - на откритото игрище в парка Ташмаждан. Баскетболният суперсблъсък между "черно-белите" предизвика сериозен интерес сред феновете, като това се забелязва и в фен магазина на сръбския гранд, който Sportal.bg посети днес.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Артикулите свързани с тима воден от Желко Обрадович са още по-разнообразни от обикновено, а от утре се очакват тениски и шалчета върху, които ще бъдат изписани имената и на двата тима, разкриха служителите на магазина пред нашия екип.

Според нашата информация най-търсени са тениските с лика на Карлик Джоунс, както и тези само с надписа Партизан баскетбол.

Припомняме ви, че срещата беше насрочена за днес, но заради очакваните гръмотевични бури в сръбската столица тя бе преместена за утре.

Гръмотевични бури в Белград объркаха плановете на Партизан и ПАОК

А вие можете да хвърлите един поглед на артикулите в нашето видео!