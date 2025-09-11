Популярни
Гръмотевични бури в Белград объркаха плановете на Партизан и ПАОК

  • 11 сеп 2025 | 16:22
  • 486
  • 0
Гръмотевични бури в Белград объркаха плановете на Партизан и ПАОК

Лошото време в Белград и очакванията за гръмотевични бури объркаха сметките на отборите на Партизан и ПАОК, както и на хиляди баскетболни фенове, които пристигнаха още вчера в Сърбия за най-чакания мач между двата отбора, този на открит терен.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Събитието, което се провежда ежегодно в парка Ташмаждан в Стария град на сръбската столица, беше изтеглено с един ден, за да може да се състои на терена под небето. Другият вариант пред организаторите остава зала "Пионир", където ще се проведат останалите срещи от предсезонния баскетболен турнир организиран от "гробарите", научи Sportal.bg.

В приятелската надпревара участват още отборите на Макаби Тел Авив, Зенит Казан и Урал.

Утре от 17:00 часа б.в. Макаби се изправя срещу Зенит в зала "Пионир", а от 19:30 часа е сблъсъкът между Партизан и ПАОК. В събота от 17:00 часа Урал и Партизан ще играят срещу Макаби и Зенит, като чрез договорка ще изберат съперника си.

Днес от 20:00 часа ПАОК пък играе с Металац в зала "Пионир", но при закрити врата.

Ние отново сме на мястото на събитието и ще ви запознаваме с всичко по-интересно, което се случва турнира в Белград, също така ще ви предоставим и ексклузивни видеа от двубоя между Партизан и ПАОК.

Снимка: Инстаграм

