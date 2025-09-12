Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева подкрепи Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Весела Лечева подкрепи Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 12 сеп 2025 | 12:51
  • 243
  • 1
Весела Лечева подкрепи Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Председателят на БОК Весела Лечева проведе среща с Жозе Перейра, спортен директор на Виртус спорт Европа и на Световната федерация по лека атлетика за спортисти със синдром на Даун, и със Слав Петков, президент на федерацията по адаптирана физическа активност.

Лечева изрази пълна подкрепа за организирането на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе догодина в София.

Близо 500 състезатели ще участват на шампионата през юни 2026 година в пет вида спорт: спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

В разговора с Лечева председателят Слав Петков и Жозе Перейра набелязаха предизвикателствата пред организаторите. Те са свързани с намирането на подходящо съоръжение, на което да се проведе турнира по лека атлетика. Предстоят интензивни разговори с Министерството на младежта и спорта и НСБ.

"Поздравявам ви за куража да организирате толкова мащабно събитие. Вашата мисия е изключително благородна и отговорна, а направеното до момента показва, че сте свършили огромна работа", коментира Лечева.

Слав Петков благодари за подкрепата, която получава както от институциите, така и от познати българи, които се чувстват лично ангажирани с каузата като Красимир Дунев, Григор Димитров, Карлос Насар, Криско и много други.

"В мое лице имате ваш партньор и приятел", увери Лечева.

Световното първенство през 2026 година ще бъде първото голямо събитие, посветено изцяло на спортисти със синдром на Даун, провеждано в България. То се осъществява под егидата на световната организация SUDS, която отговаря за високите спортни постижения на спортистите със синдром на Даун.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Незрящият Виктор Асенов ще участва на първото Еверестинг световно първенство

Незрящият Виктор Асенов ще участва на първото Еверестинг световно първенство

  • 12 сеп 2025 | 09:06
  • 414
  • 0
Сестри Стоеви и Калояна Налбантова продължават напред на турнир в Льовен

Сестри Стоеви и Калояна Налбантова продължават напред на турнир в Льовен

  • 11 сеп 2025 | 23:50
  • 1676
  • 0
Филипо Гана спечели индивидуалния часовник в Обиколката на Испания

Филипо Гана спечели индивидуалния часовник в Обиколката на Испания

  • 11 сеп 2025 | 19:22
  • 926
  • 0
Антоанета Стефанова остава в челото на класирането на Големия швейцарски турнир

Антоанета Стефанова остава в челото на класирането на Големия швейцарски турнир

  • 11 сеп 2025 | 18:43
  • 1081
  • 1
Президентът на FAPA : Необходимо е за България да може да покаже възможностите на тези младежи"

Президентът на FAPA : Необходимо е за България да може да покаже възможностите на тези младежи"

  • 11 сеп 2025 | 16:56
  • 526
  • 0
Удвояват полицейската охрана за финала на Ла Вуелта в Мадрид

Удвояват полицейската охрана за финала на Ла Вуелта в Мадрид

  • 11 сеп 2025 | 16:28
  • 772
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 12081
  • 15
Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 5728
  • 1
Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

  • 12 сеп 2025 | 10:40
  • 11793
  • 45
Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 5733
  • 0
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 7828
  • 3
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 16702
  • 5