Весела Лечева подкрепи Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Председателят на БОК Весела Лечева проведе среща с Жозе Перейра, спортен директор на Виртус спорт Европа и на Световната федерация по лека атлетика за спортисти със синдром на Даун, и със Слав Петков, президент на федерацията по адаптирана физическа активност.

Лечева изрази пълна подкрепа за организирането на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе догодина в София.

Близо 500 състезатели ще участват на шампионата през юни 2026 година в пет вида спорт: спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

В разговора с Лечева председателят Слав Петков и Жозе Перейра набелязаха предизвикателствата пред организаторите. Те са свързани с намирането на подходящо съоръжение, на което да се проведе турнира по лека атлетика. Предстоят интензивни разговори с Министерството на младежта и спорта и НСБ.

"Поздравявам ви за куража да организирате толкова мащабно събитие. Вашата мисия е изключително благородна и отговорна, а направеното до момента показва, че сте свършили огромна работа", коментира Лечева.

Слав Петков благодари за подкрепата, която получава както от институциите, така и от познати българи, които се чувстват лично ангажирани с каузата като Красимир Дунев, Григор Димитров, Карлос Насар, Криско и много други.

"В мое лице имате ваш партньор и приятел", увери Лечева.

Световното първенство през 2026 година ще бъде първото голямо събитие, посветено изцяло на спортисти със синдром на Даун, провеждано в България. То се осъществява под егидата на световната организация SUDS, която отговаря за високите спортни постижения на спортистите със синдром на Даун.