  • 11 сеп 2025 | 23:09
  • 1122
  • 1
Отборът на Петев продължава да буксува

Воденият от Ивайло Петев тим на Бани Яс продължава с лошото си представяне от началото на сезона в първенството на ОАЕ. Днес той допусна трета поредна забуба с 0:1 в гостуването си на Шабаб Ал-Ахли от 3-тия кръг.

Единственият гол в мача отбеляза Мунас Дабур в 35-ата минута.

Гостите пък завършиха срещата в намален състав, след като Махамаду Камара си изкара червен картон в 67-ата минута.

Така Бани Яс остава с нулев актив от началото на кампанията и заема последното място във временното класиране.

Шабал Ал-Ахли пък е лидер в класацията със 7 спечелени точки до момента.

