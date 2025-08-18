Петев стартира със загуба арабската си авантюра

Българският треньор Ивайло Петев започна със загуба сезона в ОАЕ, където пое отбора на Бано Яс. Воденият от Петев тим загуби с 0:2 гостуването си на Ал Уасл, който миналата година завърши на 4-о място в местния шампионат.

Домакините поведоха в 23-ата минута, когато точен бе Адриелсон, а през втората част се разписа и Малейро. Малко преди края трети гол на Ал Уасл не бе зачетен заради засада.

Бан Яс залага надежди на Петев, че ще помогне за издигането на отбора, който се спаси от изпадане през миналата кампания.

📸 | حافلة السماوي ورجال بني ياس يصلون إلى استاد زعبيل 🟡#FCBaniyas pic.twitter.com/78qvcK4jCq — نادي بني ياس (@BaniyasClub) August 17, 2025