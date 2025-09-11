Монца официално представи Мартин Атанасов

Националът Мартин Атанасов официално бе представен като ново попълнение на италианския Веро Волей (Монца).

28-годишният посрещач, който през миналия сезон игра за турския гранд Галатасарай (Истанбул), ще замени в Монца канадския национал Броуди Хофър, който първоначално подписа през юни с клуба, но след това на 10 август премина в турския Халкбанк (Анкара), където ще играе под ръководството на Радостин Стойчев и ще бъде съотборник с Цветан Соколов.

Мартин Атанасов ще се бори за титулярно място в Монца с германеца Ерик Рьорс, финландеца Лука Мартина и младежкия национал на България Жасмин Величков.

"Много съм щастлив да се присъединя към амбициозен клуб като Веро Волей и да започна това ново приключение в конкурентна лига като италианската. Нямам търпение да се запозная с всичките си нови съотборници и да се запозная с нашите фенове в залата", каза Атанасов в специално видео обръщение за новия си отбор.