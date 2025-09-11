Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Монца официално представи Мартин Атанасов

Монца официално представи Мартин Атанасов

  • 11 сеп 2025 | 17:20
  • 548
  • 0

Националът Мартин Атанасов официално бе представен като ново попълнение на италианския Веро Волей (Монца).

28-годишният посрещач, който през миналия сезон игра за турския гранд Галатасарай (Истанбул), ще замени в Монца канадския национал Броуди Хофър, който първоначално подписа през юни с клуба, но след това на 10 август премина в турския Халкбанк (Анкара), където ще играе под ръководството на Радостин Стойчев и ще бъде съотборник с Цветан Соколов.

Монца официално представи български талант
Монца официално представи български талант

Мартин Атанасов ще се бори за титулярно място в Монца с германеца Ерик Рьорс, финландеца Лука Мартина и младежкия национал на България Жасмин Величков.

"Много съм щастлив да се присъединя към амбициозен клуб като Веро Волей и да започна това ново приключение в конкурентна лига като италианската. Нямам търпение да се запозная с всичките си нови съотборници и да се запозная с нашите фенове в залата", каза Атанасов в специално видео обръщение за новия си отбор.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мистериозният съперник на България в група Е - Чили

Мистериозният съперник на България в група Е - Чили

  • 10 сеп 2025 | 18:11
  • 1991
  • 1
Нефтохимик си върна още един шампион - Любослав Телкийски

Нефтохимик си върна още един шампион - Любослав Телкийски

  • 10 сеп 2025 | 18:02
  • 1768
  • 6
Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига

Мирослав Илиев: Металург (Перник) ще се бори за добро класиране във Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 17:47
  • 788
  • 0
Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига

Димитър Маринков обяви целите на Добруджа 07 във Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 17:36
  • 951
  • 0
Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига

Ето регламентът и кога стартират двубоите във Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 16:59
  • 2325
  • 0
Волейболните национали на България вече са в Манила

Волейболните национали на България вече са в Манила

  • 10 сеп 2025 | 14:56
  • 8444
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 6855
  • 13
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 4060
  • 5
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 29345
  • 13
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 11207
  • 63
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 29515
  • 39
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 14028
  • 40