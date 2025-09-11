Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маркес даде съвет на страдащия Пеко Баная

Маркес даде съвет на страдащия Пеко Баная

  • 11 сеп 2025 | 16:28
  • 108
  • 0

Доминаторът в MotoGP Марк Маркес даде съвет на своя страдащ съотборник в отбора на Дукати Франческо Баная, който продължава да изпитва сериозни трудности с усещането в предницата на своя мотор.

Въпросната сцена се е разиграла малко след финала на Гран При на Каталуния миналата седмица. Уикендът в Барселона беше може би най-тежкият за Баная от началото на годината, след като той остана едва 21-ви в квалификацията, след което записа едно 14-то и едно седмо място в спринта и състезанието на „Каталуния“.

А във видео, което от Дукати разпространиха с кадри от предишния състезателен уикенд се вижда как Маркес разговаря със своя съотборник и му дава съвет как по-бързо да реши проблемите си. Според испанеца за двукратния световен шампион ще бъде най-добре да започне на чисто, а предстоящият уикенд на „Мизано“ ще бъде подходящо място.

„Трябва да отидеш на друга писта и да започнеш от нулата. „Мизано“ е добра възможност. След това ще види как въпросите на журналистите ще изчезнат, нещата ще се подобрят. Ще видиш. Стъпка по стъпка ще стане по-добре“, каза Маркес на своя съотборник.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов пред Sportal.bg: Готвя се за Формула 2

  • 11 сеп 2025 | 15:35
  • 1672
  • 2
Никола Цолов развенча един мит за доктор Хелмут Марко

  • 11 сеп 2025 | 15:25
  • 1948
  • 2
Никола Цолов ще е специален гост на “Писта София 2025”

  • 11 сеп 2025 | 15:21
  • 440
  • 1
Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 5002
  • 9
Бин Сулайем официално поиска втори мандат начело на ФИА

  • 11 сеп 2025 | 11:01
  • 565
  • 0
Бриаторе каза кога ще е ясен съотборникът на Гасли

  • 11 сеп 2025 | 10:35
  • 1211
  • 0
