Маркес даде съвет на страдащия Пеко Баная

Доминаторът в MotoGP Марк Маркес даде съвет на своя страдащ съотборник в отбора на Дукати Франческо Баная, който продължава да изпитва сериозни трудности с усещането в предницата на своя мотор.

Въпросната сцена се е разиграла малко след финала на Гран При на Каталуния миналата седмица. Уикендът в Барселона беше може би най-тежкият за Баная от началото на годината, след като той остана едва 21-ви в квалификацията, след което записа едно 14-то и едно седмо място в спринта и състезанието на „Каталуния“.

А във видео, което от Дукати разпространиха с кадри от предишния състезателен уикенд се вижда как Маркес разговаря със своя съотборник и му дава съвет как по-бързо да реши проблемите си. Според испанеца за двукратния световен шампион ще бъде най-добре да започне на чисто, а предстоящият уикенд на „Мизано“ ще бъде подходящо място.

Misano was @marcmarquez93' territory last year 🏆



Who will take the spoils this weekend? 🤔#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/YB2qbMzl6V — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 11, 2025

„Трябва да отидеш на друга писта и да започнеш от нулата. „Мизано“ е добра възможност. След това ще види как въпросите на журналистите ще изчезнат, нещата ще се подобрят. Ще видиш. Стъпка по стъпка ще стане по-добре“, каза Маркес на своя съотборник.

