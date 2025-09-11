MotoGP закрива електрическия си шампионат

Организаторите на MotoGP – Дорна обявиха официално, че електрическият шампионат MotoE ще бъде закрит в края на настоящия сезон 2025 заради липсата на интерес към него.
MotoE дебютира през 2019 година, а състезанията в изцяло електрическия шампионат винаги са се провеждали като поддържащи на част от европейските кръгове в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Като цяло обаче те не се радват на особено голям интерес от страна на феновете, което води до неговото закриване.
Отделно от Дорна посочват и факта, че пазарът на електрически мотоциклети не се е развил особено от създаването на MotoE насам, което е още една от причините шампионатът да бъде закрит.
И MotoGP обръща гръб на изкопаемите горива
Последното състезание в MotoE ще се проведе на 8 ноември на пистата „Портимао“ в Португалия.
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP
Снимки: MotoGP