MotoGP закрива електрическия си шампионат

Организаторите на MotoGP – Дорна обявиха официално, че електрическият шампионат MotoE ще бъде закрит в края на настоящия сезон 2025 заради липсата на интерес към него.

MotoE дебютира през 2019 година, а състезанията в изцяло електрическия шампионат винаги са се провеждали като поддържащи на част от европейските кръгове в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Като цяло обаче те не се радват на особено голям интерес от страна на феновете, което води до неговото закриване.

The FIM and Dorna Sports have agreed to put the FIM #MotoE World Championship on hiatus at the end of the 2025 season



Further details 👇https://t.co/etD866WB34 — MotoE™ (@MotoEofficial) September 11, 2025

Отделно от Дорна посочват и факта, че пазарът на електрически мотоциклети не се е развил особено от създаването на MotoE насам, което е още една от причините шампионатът да бъде закрит.

И MotoGP обръща гръб на изкопаемите горива

Последното състезание в MotoE ще се проведе на 8 ноември на пистата „Портимао“ в Португалия.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Снимки: MotoGP