MotoGP закрива електрическия си шампионат

  • 11 сеп 2025 | 16:14
Организаторите на MotoGP – Дорна обявиха официално, че електрическият шампионат MotoE ще бъде закрит в края на настоящия сезон 2025 заради липсата на интерес към него.

MotoE дебютира през 2019 година, а състезанията в изцяло електрическия шампионат винаги са се провеждали като поддържащи на част от европейските кръгове в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Като цяло обаче те не се радват на особено голям интерес от страна на феновете, което води до неговото закриване.

Отделно от Дорна посочват и факта, че пазарът на електрически мотоциклети не се е развил особено от създаването на MotoE насам, което е още една от причините шампионатът да бъде закрит.

Последното състезание в MotoE ще се проведе на 8 ноември на пистата „Портимао“ в Португалия.

Снимки: MotoGP

