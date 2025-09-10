Популярни
Наказаха Лейтън Хюит заради грубиянство към допинг ченге

  • 10 сеп 2025 | 16:39
  • 316
  • 0
Наказаха Лейтън Хюит заради грубиянство към допинг ченге

Двукратният шампион от Големия шлем Лейтън Хюит е наказан за две седмици заради това, че се е държал грубо със служител на антидопингова агенция, съобщава АП.

Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA) заяви, че санкцията ще бъде в сила от 24 септември до 7 октомври, за да не бъде "прекалено наказателна" за Хюит, като повлияе на графика му за Купа "Дейвис".

Инцидентът се е случил през ноември миналата година, след като Хюит, капитан на тима на Австралия, е бутнал 60-годишен доброволец, който е помагал на антидопинговата агенция за мачовете, след загубата на отбора от Италия на полуфиналите.

Хюит отрече обвинението, пледирайки за самозащита.

ITIA отнесе случая до независим трибунал, който потвърди обвинението за неприемливо поведение, заявявайки, че действията на Хюит "не отговарят на изискванията за самозащита" и че поведението му "не е било разумно и приемливо".

44-годишният Хюит, бивш номер 1 в световната ранглиста, също е глобен с около 20 хиляди долара.

Наказанието ще му попречи да участва във всички дейности, свързани с тениса - включително като треньор, ментор, капитан и други роли. Австралия е домакин на Белгия във втория кръг на квалификациите в Сидни от 13 до 14 септември.

Хюит, бивш шампион на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ, може да обжалва, като ITIA заявява, че все още не е подадена жалба.

