Андре Онана се скри на мотор, за да не го бият

  2. Световни квалификации, зона КАФ
  • 11 сеп 2025 | 11:47
Вратарят Андре Онана продължава да привлича вниманието по куриозни причини. През последните дни той беше на лагер с националния тим на Камерун покрай световните квалификации на тима. Отборът първо спечели с 3:0 срещу Есватини (бивш Свазиленд - б.р.), а после загуби с 0:1 срещи Кабо Верде. Стражът на Манчестър Юнайтед беше под рамката и в двата двубоя. Той обаче е обвиняван за гола, с който камерунците отстъпиха във втората среща.

Според журналиста Колинс Окиньо вратарят се е опасявал от лошо посрещане при завръщането в Камерун. По тази причина, опитвайки да избегне ядосани фенове, Онана е заснет как се крие, докато го возят из града. Той използва популярния там мотоциклетен превоз “Бода бода”, но е покрил лицето си с горнището на анцуга.

Иначе още след поражението от Кабо Верде Онана изблъска фен, който искаше да си направи селфи с него.

Африканският футболист няма да се прибира в Манчестър, а е очакван в Турция, където всеки момент би трябвало да премине в Трабзонспор под наем.

Изнервеният Онана си го изкара на фен
Изнервеният Онана си го изкара на фен
