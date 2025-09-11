Андре Онана се скри на мотор, за да не го бият

Вратарят Андре Онана продължава да привлича вниманието по куриозни причини. През последните дни той беше на лагер с националния тим на Камерун покрай световните квалификации на тима. Отборът първо спечели с 3:0 срещу Есватини (бивш Свазиленд - б.р.), а после загуби с 0:1 срещи Кабо Верде. Стражът на Манчестър Юнайтед беше под рамката и в двата двубоя. Той обаче е обвиняван за гола, с който камерунците отстъпиха във втората среща.

Според журналиста Колинс Окиньо вратарят се е опасявал от лошо посрещане при завръщането в Камерун. По тази причина, опитвайки да избегне ядосани фенове, Онана е заснет как се крие, докато го возят из града. Той използва популярния там мотоциклетен превоз “Бода бода”, но е покрил лицето си с горнището на анцуга.

Football ⚽️ can be really brutal.



Andre Onana has to hide and take an Boda Boda(Okada) home in Cameroon 🇨🇲 afrer coming back from the loss in Cape Verde fearing fans wrath.



This is very unfortunate .@soka25east pic.twitter.com/rkEurPswOq — Collins Okinyo (@bedjosessien) September 11, 2025

Иначе още след поражението от Кабо Верде Онана изблъска фен, който искаше да си направи селфи с него.

Африканският футболист няма да се прибира в Манчестър, а е очакван в Турция, където всеки момент би трябвало да премине в Трабзонспор под наем.

