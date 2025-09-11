Поискаха временното отстраняване на сребърна медалистка от последното световно първенство

Етиопската бегачка на средни разстояния Дирибе Велтеджи може да бъде изключена от участие на Световното първенство в Токио (Яония), след като Отделът за почтеност в леката атлетика (AIU) поиска временното й отстраняване, докато се гледа дело за допинг.

23-годишната състезателка, която спечели сребро на 1500 метра на последния Световен шампионат в унгарската столица Будапеща преди две години, беше оправдана по обвинение за непредоставяне или отказ да предостави допинг проба от Етиопския антидопингов орган в края на август.

От AIU обжалваха това решение в Спортния арбитражен съд и обявиха, че са поискали Велтеджи да бъде лишена от право да се състезава, докато въпросът не бъде решен.

Искането за временно отстраняване ще бъде разгледано от Спортния арбитражен съд преди събота, когато Дирибе Велтеджи планира да участва в квалификационните серии на 1500 метра при жените на Националния стадион в Токио.