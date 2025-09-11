Лаури Марканен: Това беше доста типично представяне за нас

Лаури Маркканен, който отбеляза 17 точки за победата на националния тим на Финландия с 93:79 над Грузия и поведе отбора към полуфиналите на Европейското първенство по баскетбол за мъже, заяви, че представянето е било типично за финландския състав.

Финландците ще се изправят срещу Германия в петъчния полуфинал, след като световните шампиони отстраниха Словения с 99:91 след блестящо представяне в четвъртата четвъртата част.

28-годишният Маркканен беше автор на редица ключови моменти през целия мач, но и получи много помощ от съотборниците си. Най-резултатният играч срещу отбора на Груция Микаел Янтунен отбеляза 19 точки.

"Това беше доста типично представяне за нас - повеждаме, после става вълнуващо и накрая печелим", коментира Лаури Маркканен, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Играта ни беше малко колеблива в началото на турнира, но се подобряваме във всеки мач и най-важното е да продължаваме по този начин", добави Янтунен.

Полуфиналният двубой между Германия и Финландия предстои в петък (12 септември) от 17:00 часа българско време, а вторият полуфинал между Турция и Гърция е насрочен за 21:00 часа.