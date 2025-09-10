Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Ая Касабова с нов фурор на световната сцена в кайтсърфинга

  10 сеп 2025
На едва 14-годишна възраст Ая Касабова завоюва поредните си две световни титли и една вице в три различни дисциплини в кайтсърфа за девойки до 19г. С тях в колекцията си Ая вече има 4 световни титли и едно вицешампионско отличие, което е изключително постижение за този екстремен спорт.

От състезанието GKA Big Air youth world championship в Санкт Питър Ординг, Германия:
1-во място

От състезанието GKA Freestyle and strapless youth championship в Тарифа, Испания:
1-во място в дисциплина - kite surf strapless (с хавайска дъска)
2-ро място в дисциплина freestyle

