Украйна отне медалите на европейска шампионка по скокове във вода, която вече ще представлява Русия

Украинската федерация по скокове във вода обяви, че е отнела титлите на София Лискун след решението ѝ да представлява Русия, информира агенция „Ройтерс“.

23-годишната състезателка, която представяше Украйна на Олимпийските игри в Токио през 2021 година и на Игрите в Париж миналата година, разкри за промяната в интервю за руски вестник по-рано тази седмица.

От централата заявиха, че Лискун не е информирала нито тях, нито треньорския си щаб, нито украинското спортно министерство за решението си.

„Подобни стъпки са категорично неприемливи“, се казва в изявление и още: „Те дискредитират не само отделен спортист, но и целия отбор на Украйна, който всеки ден безкористно се бори за правото да представлява страната ни на международната арена. Федерацията по скокове във вода на Украйна също ще се обърне към международни спортни институции с изискване да приложат спортна санкция към този спортист в съответствие с настоящите международни стандарти.“.

София Лискун коментира пред руския вестник „Известия“, че е взела решението да смени държавата, която представлява, след като е осъзнала, че вече не расте под ръководството на треньорите си в Украйна и че те всички са „гимнастици или състезатели по скокове на батут“.

Лискун има златен медал от миналогодишното Европейско първенство по водни спортове в Белград, както и отборно злато от турнира в Глазгоу през 2018 година.