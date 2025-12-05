Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Украйна отне медалите на европейска шампионка по скокове във вода, която вече ще представлява Русия

Украйна отне медалите на европейска шампионка по скокове във вода, която вече ще представлява Русия

  • 5 дек 2025 | 12:46
  • 470
  • 1
Украйна отне медалите на европейска шампионка по скокове във вода, която вече ще представлява Русия

Украинската федерация по скокове във вода обяви, че е отнела титлите на София Лискун след решението ѝ да представлява Русия, информира агенция „Ройтерс“.

23-годишната състезателка, която представяше Украйна на Олимпийските игри в Токио през 2021 година и на Игрите в Париж миналата година, разкри за промяната в интервю за руски вестник по-рано тази седмица.

От централата заявиха, че Лискун не е информирала нито тях, нито треньорския си щаб, нито украинското спортно министерство за решението си.

„Подобни стъпки са категорично неприемливи“, се казва в изявление и още: „Те дискредитират не само отделен спортист, но и целия отбор на Украйна, който всеки ден безкористно се бори за правото да представлява страната ни на международната арена. Федерацията по скокове във вода на Украйна също ще се обърне към международни спортни институции с изискване да приложат спортна санкция към този спортист в съответствие с настоящите международни стандарти.“.

София Лискун коментира пред руския вестник „Известия“, че е взела решението да смени държавата, която представлява, след като е осъзнала, че вече не расте под ръководството на треньорите си в Украйна и че те всички са „гимнастици или състезатели по скокове на батут“.

Лискун има златен медал от миналогодишното Европейско първенство по водни спортове в Белград, както и отборно злато от турнира в Глазгоу през 2018 година.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Марит Стеенберген спечели два златни медала с европейски рекорди на шампионата на Стария континент по плуване

Марит Стеенберген спечели два златни медала с европейски рекорди на шампионата на Стария континент по плуване

  • 4 дек 2025 | 23:16
  • 655
  • 0
Габриела Георгиева отпадна на полуфиналите на 100 метра гръб на Европейското първенство по плуване

Габриела Георгиева отпадна на полуфиналите на 100 метра гръб на Европейското първенство по плуване

  • 4 дек 2025 | 22:20
  • 1023
  • 2
Втори полуфинал за Габриела Георгиева на Европейското по плуване в малък басейн

Втори полуфинал за Габриела Георгиева на Европейското по плуване в малък басейн

  • 4 дек 2025 | 13:01
  • 619
  • 2
Диана Петкова: Доволна съм, дадох всичко от себе си

Диана Петкова: Доволна съм, дадох всичко от себе си

  • 4 дек 2025 | 08:51
  • 644
  • 1
Най-успешната година за родното ветроходство приключва с участие в Европейското първенство

Най-успешната година за родното ветроходство приключва с участие в Европейското първенство

  • 4 дек 2025 | 08:33
  • 783
  • 0
Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското по плуване

Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското по плуване

  • 3 дек 2025 | 22:27
  • 772
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

  • 5 дек 2025 | 13:39
  • 1644
  • 1
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 17090
  • 27
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 3513
  • 4
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 1947
  • 2
Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

  • 5 дек 2025 | 10:51
  • 4970
  • 10
Фратрия няма право на грешка срещу Хебър

Фратрия няма право на грешка срещу Хебър

  • 5 дек 2025 | 12:46
  • 685
  • 0