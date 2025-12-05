Легендарният плувец Иън Торп ще се включи в регатата Сидни-Хобарт

Легендарният австралийски плувец Иън Торп се присъедини към екипажа на LawConnect и ще се включи в регатата Сидни-Хобарт в родината си, съобщава агенция Ройтерс. "Торпедото", вече на 43 години, ще дебютира в 80-ото издание на състезанието, което ще стартира на 26 декември и ще покрие дистанция от около 1 170 км (630 морски мили).

Торп е двукратен златен медалист в плуването на 400 метра свободен стил от Сидни 2000 и Атина 2004, а освен това е олимпийски шампион на 200 метра свободен стил и с щафетите на Австралия на 100 и 200 метра. Той е и 13-кратен световен шампион.

"Прекарах целия ми живот във и около водата, но никога не съм бил част от регата. За мен това е едно изцяло ново предизвикателство не само психологически, а и физически. Радвам се, че се присъединявам към LawConnect и ще имам възможност да науча нещо ново. Щастлив съм, че ще бъда част от тази красива австралийска традиция", каза Торп, цитиран от Ройтерс.

Екипажът на LawConnect е шампион в последните две състезания Сидни-Хобарт, но последното издание на регатата бе белязано от смъртта на двама участници.